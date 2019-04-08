Посольство США в Киеве будет обучать своих сотрудников русскому языку

Киев, 8 апреля. Посольство США в Киеве запрашивает услуги по проведению уроков украинского и русского языков для своих сотрудников и их родственников. Данные об этом содержаться в новом контракте, опубликованном на сайте госзакупок США.

В заявке сообщается, что диппредставительство «запрашивает услуги по проведению уроков украинского и русского языков для его сотрудников, а также их родственников, имеющих право посещать такие занятия».

Итогом обучения должен стать базовый или продвинутый уровень владения языками, сообщает RT. Ориентировочный срок оказания услуг составит два года. За это время ученики должны получить знания, необходимые «для работы специализированными навыками коммуникации в области профессиональной деятельности и повседневной жизни».

Отметим, в прошлом году Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, украинский язык является в стране единственным официальным. Для чиновников предполагается прохождение экзаменов на знание официального языка.

Закон также предусматривает запрет на попытки введения многоязычия. Подобные действия будут расцениваться как «направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя», что может повлечь уголовное наказание. Также законопроект вводит понятие «публичное унижение украинского языка».

февраля 2019 года, после доработки законопроекта, депутаты перешли ко второму чтению. Как сообщала «Газета.ру», ко второму чтению Верховная рада исключила из текста документа пункт об уголовной ответственности за публичное унижение или неуважение государственного языка.