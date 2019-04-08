Жириновский объяснил разницу между Порошенко и Зеленским

Москва, 8 апреля. Президентская гонка на Украине закончится «похоронами страны», заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Жириновский убежден, что итог президентской кампании будет одним и тем же, вне зависимости от того, кого из кандидатов — Петра Порошенко или Владимира Зеленского — изберут главой страны. По мнению парламентария, разница лишь в том, как Порошенко и Зеленский «похоронят Украину».

«Порошенко похоронит страну по-тихому, а Зеленский — с музыкой и с шутками. Вот и вся разница. Итог будет тот же самый: конец Украине», — написал Жириновский в Twitter.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что считает победу Порошенко наиболее вероятным исходом президентских выборов на Украине. По его словам, победа Зеленского «исключается», так как действующий президент Украины контролирует многие телеканалы страны и «охотно обслуживает» американские интересы.

Напомним, Петр Порошенко и Владимир Зеленский вышли во второй тур президентских выборов. Первый этап голосования состоялся 31 марта. По его итогам Владимир Зеленский набрал 30,22% голосов избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15,92% украинцев. Второй этап президентской гонки состоится 21 апреля.

Кандидаты на пост главы государства примут участие в дебатах. Словесный поединок намерены провести на стадионе «Олимпийский» в Киеве. При этом Центральная избирательная комиссия Украины потребовала, чтобы дебаты состоялись в телевизионной студии.