Эрдоган пообещал обеспечить предпринимателей из РФ «всеми возможными послаблениями»

Москва, 8 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ввести всевозможные послабления для российских бизнесменов, желающих инвестировать в турецкую экономику. Об этом Эрдоган заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным и представителями российских и турецких деловых кругов.

По словам Эрдогана, сегодня Анкара и Москва ищут новые возможности для достижения уровня товарооборота в 100 млрд долларов.

«Российских предпринимателей, которые хотят инвестировать в Турцию, мы обеспечим всеми возможными послаблениями», — пообещал президент Турции.

При этом Эрдоган выразил надежду, что уже в скором времени страны «перейдут на расчеты в национальных валютах».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, встреча Путина и Эрдогана с представителями деловых кругов обеих стран проходит на полях восьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Российский лидер в начале встречи подчеркнул, что российские власти продолжат прилагать усилия для того, чтобы зарубежный бизнес чувствовал себя в России безопасно и комфортно.

С турецкой стороны во встрече принимают участие генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Илькер Айджы, глава Ассоциации турецких туристических агентств Фируз Баглыкая, а также председатель Союза экспортеров ювелирной продукции Мустафа Камар и многие другие.

Путин также сообщил, что РФ и Турция намерены последовательно вести работу по либерализации визового режима между странами. В частности, в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей.