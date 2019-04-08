Посетители ТЦ в Кузбассе устроили массовую драку со стрельбой

Кемерово, 8 апреля. Массовая драка с применением оружия произошла в торговом центре «Район», расположенном в городе Междуреченск Кемеровской области. Конфликт спровоцировала группа подростков, сообщают очевидцы инцидента.

Потасовка произошла в ТЦ вечером 4 апреля. Один из свидетелей драки рассказал, что подростки сначала угрожали группе местных жителей, а затем перешли к нападению. Участник атакованной компании применил для самозащиты газовый пистолет, на который не требуется разрешение. Со всеми нюансами инцидента на данный момент разбираются сотрудники полиции, сообщает «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что жители Кузбасса устроили драку в баре из-за отказа оплачивать алкоголь. Двое мужчин начали угрожать бармену ножом, но за сотрудника заведения вступился один из посетителей.