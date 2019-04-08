Эрдоган назвал приобретение российских С-400 суверенным правом Турции

Москва, 8 апреля. Приобретение Турцией у России ЗРК С-400 является суверенным правом страны. Соответствующее заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в рамках совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции.

По его словам, к настоящему моменту уже готова дорожная карта по реализации сделки по С-400, поэтому Турция будет продолжать двигаться дальше.

«И после этого кто-то будет выступать против нее, призывать отказаться от соглашения, не признавать наше мнение? <…> Это наше суверенное право, это наше решение, никто не может требовать от нас отказаться от него», — заявил Эрдоган.

Напомним, Владимир Путин на открытии заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня сказал, что завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетной задачей для Москвы и Анкары.

Ранее Эрдоган сообщил, что США оказывают серьезное давление на Турцию в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но власти страны не откажутся от покупки у РФ ЗРК даже в том случае, если Анкара договорится с Вашингтоном о покупке систем Patriot.

Отметим, переговоры между Москвой и Анкарой по закупке турецкой стороной российских С-400 прошли в ноябре 2016 года. Год спустя был заключен контракт. Вашингтон пригрозил исключением Турции из НАТО и приостановил участие партнеров в создании истребителя пятого поколения F-35.