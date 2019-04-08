Купленный Netflix за $1 млн сериал покажут на российском телевидении

Первый канал подготовил киноманам прекрасный подарок — совсем скоро в эфир выйдет нашумевший российский фантастический телесериал «Лучше, чем люди», который рассказывает о роботах-андроидах. В пресс-службе телеканала Федеральному агентству новостей заявили, что премьера состоится 17 апреля в 21.30.

Сериал снял режиссер Андрей Джунковский, известный по таким работам, как «Сладкая жизнь», «Морской патруль — 2» и «Морозов». Главные роли сыграли Паулина Андреева («Метод», «Оттепель», «Григорий Р.», «Саранча») и Кирилл Кяро («Нюхач», «Измены», «Научи меня жить»,«Консультант»). В фильме также снялись Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Виталия Корниенко.

Центральная фигура повествования — наделенная дополнительными «человеческими» функциями робот Ариса в исполнении Андреевой. Специально для этой роли актриса полностью поменяла внешность, превратившись в жгучую блондинку с зелеными неморгающими глазами. Артистка долго и тщательно вырабатывала присущую андроидам манеру двигаться и вести себя.

«Для меня это новый и очень интересный опыт, на первом месте здесь стоит форма, — отметила Андреева. — Необходимо было выработать полное физическое соответствие роботу: отсутствие дыхания, физическая собранность. Также я работала над голосом, меняла тембр, интонацию».

Создатели проекта отмечают, что он максимально приближен к реальности, а за основу внешнего вида и функционала роботов взяты последние разработки в области робототехники. Съемки шли в основном в Москве, включая «Москву-Сити».

Премьера сериала состоялась на видеосервисе START и в онлайн-кинотеатре Первого канала в ноябре прошлого года.

В начале 2019 года права на «Лучше, чем люди» были проданы знаменитой американской компании Netflix. И совсем скоро этот сериал первым в истории среди российских телепроектов выйдет под брендом Netflix Original с местным дубляжом. Сумма сделки рекордная для нашей страны — 1 миллион долларов.

Ранее на Первом канале было объявлено о том, что с вечера 8 апреля начнется показ сериала «Зорге» с Александром Домогаровым в главной роли.