Путин назвал первоочередную задачу в Сирии

Москва, 8 апреля. Первоочередной задачей в Сирии является обеспечение гуманитарного содействия постконфликтному восстановлению страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин отметил, что речь идет о восстановлении базовой инфраструктуры Сирии. Необходимо ремонтировать и строить дома, больницы, школы, объекты водоснабжения и энергоснабжения.

«Важно, чтобы все мировое сообщество приняло участие в такой работе», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что только общими усилиями можно будет создать в Сирии необходимые условия для возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия и Турция договорились в координации с Дамаском, оппозицией и ООН способствовать скорейшему запуску работы конституционного комитета Сирии.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Сейчас в некоторых регионах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сирийские власти занимаются восстановлением инфраструктуры в стране и возвращением беженцев.