Боевики «Ан-Нусры» похитили оппозиционного активиста в Идлибе

Идлиб, 8 апреля. Действующие в провинции Идлиб боевики продолжают терроризировать мирное население. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиции незаконных вооруженных формирований, которые находятся под контролем запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры1») захватили гражданского оппозиционного активиста по имени Омар Ахрас в городе Сармада.

Как указывают источники Федерального агентства новостей, сообщение о похищении активиста стало причиной протестов на территории Идлиба. Особое возмущение жителей Сармады вызвало то, что у Ахраса было «удостоверение о благонадежности», полученное от созданного «Тахрир аш-Шам» в Идлибе так называемого «правительства национального спасения». При этом у боевиков не было никаких официальных распоряжений или документов от этого «правительства».

«Вот что сейчас происходит в Идлибе, — рассказал местный медиаактивист в видеообращении, оказавшемся в распоряжении ФАН. — Прошлой ночью боевики «Тахрир аш-Шам» ворвались и провели обыски в наших домах. Боевики пришли в масках. Пришел мой брат и сказал, что вооруженные люди стоят перед домом. Они сказали: «Мы из «Тахрир аш-Шам», отойди, не твое дело». Кто-то сказал им: «Это мой дом, внутри женщины и дети!» Они ударили его, вытащили на улицу и затолкали в машину».

После боевики обыскали в дом. Как выяснилось, проводившие рейд боевики были из секретной группы лидера «Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммеда Аль-Джулани, это были члены «бригады безопасности» во главе с сотрудником службы безопасности «Абдул Джаббар аль-Касим» по прозвищу Абу Хаттаб.

Как считают жители провинции Идлиб, террористы «Тахрир аш-Шам», изображающие «революционное правительство», противостоящее Дамаску, стоят за происходящими практически каждый день в Идлибе похищениями.

«Люди пропадают каждые несколько дней, и теперь ясно, кто за этим стоит, — рассказал активист. — Теперь ясно, что это они — люди из тайной службы Джулани».

Напомним, террористы «Джебхат ан-Нусры» (боевые отряды запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1 в Сирии) сменили название на «Тахрир аш-Шам» и в течение 2018 года подмяли под себя большую часть идлибской зоны деэскалации, вытеснив группировки «умеренной оппозиции», такие как «Ахрар аш-Шам», и заставив подчиниться другие группировки. Террористы на юге Идлиба продолжают атаковать правительственные силы, не соблюдая режим прекращения огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.