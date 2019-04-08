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Путин пообещал, что РФ и Турция будут работать над либерализацией визового режима

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Путин пообещал, что РФ и Турция будут работать над либерализацией визового режима

Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Турция намерены последовательно вести работу по либерализации визового режима между странами. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

«Мы намерены последовательно вести работу по либерализации взаимного визового режима. В частности, в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей», — сказал Путин.

Президент также добавил, что по итогам 2018 года Россия заняла первое место по числу иностранных туристов в Турции. По его словам, в 2018 году Турцию посетили порядка шести миллионов россиян.

Ранее в Кремле состоялось восьмое заседание российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня с участием президентов России и Турции. Позднее лидеры РФ и Турции провели встречу с представителями российского и турецкого бизнеса. В ходе встречи Владимир Путин заявил, что Москва продолжит прилагать усилия для того, чтобы зарубежный бизнес чувствовал себя в России безопасно и комфортно. 

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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