В Минпросвещения разъяснили предложение тестировать детей на наркотики с 13 лет

Москва, 8 апреля. Министерство просвещения России разработало проект приказа, который предлагает проверять школьников на употребление психотропных веществ и наркотиков с 13 лет. Как отметили в ведомстве, новый порядок социально-психологического тестирования сохранит базовые подходы к его проведению, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Проект приказа был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе уточняется, что тестирование будут проводить в отношении учащихся, достигших 13 лет, то есть — начиная с седьмого класса.

В Минпросвещения отметили, что участие школьников в тестировании предусматривается исключительно на добровольной основе.

«Проект нового порядка социально-психологического тестирования сохраняет базовые подходы к его проведению. Как и ранее, тестирование — обязанность для образовательных организаций. В то же время, непосредственное участие учащихся предусматривается исключительно на добровольной основе и с согласия родителей», — сообщили в Минпросвещения.

Как сообщает телеканал «360», проект приказа также предусматривает, что тест можно будет пройти дистанционно в электронном виде. Его результаты могут храниться на электронных носителях. Как передает «Царьград», сейчас нижняя планка возраста для тестирования не указана.