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Путин обсудил с Эрдоганом реализацию контрактов по С-400

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Путин обсудил с Эрдоганом реализацию контрактов по С-400

Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом тему поставок Анкаре зенитных ракетных систем С-400, сообщил глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции.

«Обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической сфере, в частности, реализацию контракта на поставку в Турцию ЗРС С-400 «Триумф», — сказал российский президент.

Помимо этого, добавил Путин, он обсудил с Эрдоганом другие текущие и перспективные проекты военно-технического сотрудничества.

Напомним, в декабре 2017 года Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение на покупку С-400. На днях Эрдоган напомнил США, что сделка с Россией по комплексам С-400 завершена. Он отметил, что Турция продолжает выплаты по контракту и ожидает поставок систем в июле 2019 года.

Автор: Данила Копп
Источник: ТАСС
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