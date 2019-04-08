Главный инфекционист РФ рассказала о советском наследии и одноразовой вакцине от гриппа

Публикация и распространение призывов к отказу от обязательной вакцинации взрослых и детей могут стать причиной вспышек смертельно опасных заболеваний, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения РФ Ирина Шестакова в интервью Федеральному агентству новостей. Доктор медицинских наук привела пример последствий массового отказа от прививок и анонсировала возможный переход к единоразовому вакцинированию от всех штаммов гриппа взамен ежегодных визитов в процедурный кабинет.

«Мы после войны не видели таких случаев»

— На прошлой неделе интернет-общественность активно обсуждала подготовленный Минздравом пакет законопроектов, запрещающий в том числе публикацию призывов к отказам от вакцинации. По вашему мнению, действительно ли обсуждение различных точек зрения в Интернете способно как-то ощутимо влиять на динамику числа случаев инфекционных заболеваний в стране?

— Это действительно очень большая проблема. И профессиональное медицинское сообщество говорит об этом уже много-много лет, я даже думаю, десятилетий, которые как раз прошли после распада Советского Союза, потому что такого подхода именно к отказу от прививок в СССР никогда не было. Ваши родители помнят, что немыслимо было отправить ребенка ни в детские сады, ни в ясли, ни в школы, ни даже на летний отдых, если у них не был исполнен календарь прививок. И связано это было как раз с тем, что именно вакцинация дает возможность профилактировать заболевания как на уровне человека, так и на уровне популяции.

— Сейчас врачи действительно отмечают намного большее количество медотводов и добровольных отказов родителей по сравнению с советским периодом. Как это сказывается на уровне заболеваемости по инфекциям, включенным в Национальный календарь вакцинации?

— Я помню вспышку дифтерии ближе к середине 90-х годов, она была крупнейшей в России. У нас в Москве было много случаев. Так вот, вторая инфекционная больница была открыта в 1937 году. Врачи, которые там работали в конце 90-х годов, были очень пожилыми людьми, они работали еще с 40-х годов. И я никогда не забуду реплику одного из них, который сказал: «Вы знаете, мы после войны не видели таких случаев тяжелых», а это как раз было после массового отказа родителей в конце 80-х годов от вакцинации и от ревакцинации против дифтерии.

— Вы имеете в виду комплексную вакцину от коклюша, дифтерии, столбняка? От них отказывались?

— Да, АКДС, есть АДС разные также. От них массово пошли отказы, и была такая вспышка, такая смертность от поражения нервной и сердечно-сосудистой систем. Еще раз говорю: врачи вспоминали, что после войны такого не видели.

«Нужно достичь 75% привития популяции»

— Удается ли сегодня управлять этими заболеваниями с помощью плановой вакцинации?

— Да, у нас, например, сейчас ситуация по кори лучше, чем в Eвропе и на Украине, именно потому, что корь входит в Национальный календарь прививок, потому что расширили круг лиц до 55 лет, а раньше было до 35 лет. Именно поэтому у нас сейчас нет такой вспышки. Я часто слышу слова о том, что «мой ребенок не привит, и, смотрите, он ничем не болеет». На это я отвечаю, что он ничем не болеет не потому, что он с таким мощным иммунным ответом, как многие говорят, а потому, что с головой, извините за жаргон, дружат другие родители. Именно они прививают детей в большом проценте случаев. И ваш ребенок не болеет, как раз потому что вокруг вакцинированные дети. Но если вдруг, не дай бог, в окружении вашего ребенка окажется инфицированный, непривитый ребенок, то ваш заболеет абсолютно точно.

— Какому количеству родителей нужно согласиться на вакцинацию своих детей, чтобы свести риски вспышек заболеваемости к минимуму?

— По некоторым прививкам нужно достичь 75% привития популяции, чтобы не было вспышек. По другим прививкам — более 90%.

— В прошлом году появилась информация о включении вакцины против ротавирусной инфекции в Национальный календарь прививок. Не ожидаете ли вы волны дополнительных выступлений в связи с появлением новой обязательной прививки?

— Ротавирус — это ведущая причина смертности детей в возрасте до пяти лет среди всех кишечных инфекций. И в наш календарь ротавирусная инфекция обязательно войдет, потому что сейчас погибают совсем крошечные детки. Предварительно это запланировано на конец 2019-го — 2020 год.

«В обозримом будущем вакцина от гриппа будет однократно делаться»

— Как сейчас обстоит дело с производством вакцин? Решается ли в этой отрасли вопрос импортозамещения? Очень часто даже желающие привить своего ребенка родители сталкиваются с отсутствием, например, импортных вакцин.

— Когда СССР развалился, было нарушено производство этих иммунобиологических препаратов, мы в принципе с точки зрения лекарственного обеспечения подсели на импортные средства. Но в последние пять-семь лет идет активнейшее воспроизводство, восстановление этих потерянных вакцин, разработка и внедрение в производство новых — чтобы достичь такого уровня, когда мы сможем полностью вакцинировать свое население как по Национальному календарю, так и по эпидпоказаниям. Кроме того, сейчас активно идут разработки, и, я так думаю, в обозримом будущем у нас будет создана вакцина от гриппа, которая позволит всего лишь однократно прививать, и при этом она будет защищать от многих штаммов.

— Один из самых частых аргументов против прививки от гриппа — это то, что вакцинированные люди все равно болеют...

— Да, действительно, вы можете заболеть, но случаев смерти от гриппа у людей, правильно и вовремя привитых, нет, они не болеют тяжелыми формами.

«За все в этой жизни нужно нести ответственность»

— Вернемся к теме пропагандистских высказываний антипрививочников. Означает ли инициатива Минздрава по запрету призывов к отказам от прививок, что о вакцинах вообще нельзя будет высказываться в негативном ключе?

— Если вы говорите о том, какая вакцина или какой компонент в конкретной вакцине, например, агрессивен, и вы считаете, что именно это вредно, ну так вы и говорите о том, что эту вакцину было бы разумно сделать по-другому, изменить то-то и то-то. Ну и прилагайте максимальные усилия, если уж вы об этом заявили. Если сидеть дома и рассказывать мамам через Интернет, что просто нельзя вакцинировать, при этом не имея опыта в клинической практике, и больше ничего не делать, ну извините... Самое главное, что эти люди никогда не выходят на открытые дебаты, вот так чтобы выйти и обсудить все с профессионалами с экранов телевизоров. Но вот выйдите из тени и давайте поговорим, взвесим все за и против, но этого же нет.

— Кто и зачем, по-вашему, занимается этими обвинениями и призывами?

— Я не знаю, кто это делает. Никакой логики тут нет. И когда говорят, что у нас очень широкий, очень большой Национальный календарь, это тоже вызывает вопросы. Вы посмотрите календари других стран и увидите, что наш далеко не самый большой. Во многих странах родители несут в том числе материальную ответственность за случаи заболевания детей той инфекцией, от которой имеются средства иммунопрофилактики.

— У нас в России, если не ошибаюсь, механизм введения ответственности за отказ от вакцинации тоже обсуждался..

— Да, года полтора назад министр (министр здравоохранения Вероника Скворцова. — Прим. ФАН) в интервью заявила, что родителям не будут оплачивать больничный лист, если ребенок не был привит, а они были вынуждены сидеть с ним и при этом отказались от прививки не по медицинским показаниям. Я помню, тогда поднялся такой шум. Но ведь согласитесь, за все в этой жизни нужно нести ответственность, может быть, не ту, которую озвучила тогда министр, но она должна быть. Наверное, один раз надо оказаться у койки пациента — ребенка или совсем молодого человека, когда он умирает от того, от чего мог быть защищен. Я, наверное, как врач говорю сейчас страшные вещи... Но знаете, что самое страшное здесь? Что это не ребенок принимает решение отказаться от прививки. Когда вы взрослый человек и отказываетесь от прививки — вы это решили за себя, а здесь взрослый человек решает, что он не отвечает за жизнь этого ребенка, поэтому Минздрав сейчас и пытается решить эту проблему.