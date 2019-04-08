Страховщики назвали УАЗ самым небьющимся российским автомобилем

Москва, 8 апреля. Страховщики составили рейтинг марок автомобилей, которые чаще всего попадали в аварии в 2018 году на территории РФ. Самым небьющимся российским автомобилем стал УАЗ, сообщает пресс-служба страховой компании «Согласие».

Маркой, которая чаще всего принимала участие в ДТП, стал Jaguar (63,3%). Также в первую пятерку вошли Mercedes, Fiat, Lexus и Audi. Самыми аккуратными водителями страны стали хозяева автомобилей китайского и российского производства. На первых строчках рейтинга оказались Geely (18,1%), УАЗ (19,5%), Lifan и Chery.

Отдельный топ машин с высокой и низкой аварийностью был составлен для столицы. Чаще всего в ДТП на территории Москвы попадали Maserati, Lexus, Audi, Porsche и Jaguar. УАЗ стал самым безаварийным автомобилем столичного рейтинга. Также на вершине списка оказались Geely, Lifan, ГАЗ и Daewoo.

Автоэксперт Юрий Антипов рассказал в интервью «Пятому каналу», что чаще всего в ДТП попадают премиальные марки, поскольку их владельцы не беспокоятся о финансах и допускают некую фривольность при вождении. Аккуратнее всего на дорогах ведут себя, как правило, бережливые люди в возрасте с большим стажем вождения.