Эксперт объяснил, какой страх кроется за «усталостью» США от санкций

Американские власти «устали» от санкций против РФ, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. Однако, по мнению российского дипломата и политолога Николая Платошкина, речь на самом деле идет не об усталости, а об экономической нецелесообразности антироссийских ограничений.

«Их «усталость» заключается в том, что любые возможные серьезные санкции сейчас ударят больше по экономике США, чем по российской. Они это изучали полтора года. [Рассматривали варианты], например, не покупать наши облигации, заморозить наши активы, прекратить сотрудничество по линии NASA или «ВСМПО-Ависма», в рамках которого поставляются детали для Boeing. Все эти вещи бьют больше по Соединенным Штатам. А в законе, принятом в августе 2017 года Сенатом США, было написано, что любые санкции в отношении России ни в коем случае не должны затрагивать сотрудничество с Россией в области космоса. Они этого и боятся! А нам надо просто выдохнуть, а они пусть устают дальше», — сказал заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на сенатора-республиканца Марка Рубио, сообщило, что в настоящее время энтузиазм американцев по поводу введения новых санкций в отношении Москвы из-за ее якобы вмешательства в выборы в США поутих.

«Сейчас мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сумеем привлечь больше людей на свою сторону», — заявил сенатор от штата Флорида Марк Рубио.

А сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон напомнил, что «санкции часто оказываются палкой о двух концах».

«Поэтому нам действительно необходимо сделать шаг назад и оценить, где мы находимся в настоящий момент и что можем сделать», — приводит его слова Bloomberg.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозова, американский истеблишмент наконец-то начал осознавать бессмысленность и бесперспективность санкционной политики.