Эксперт объяснил, зачем японцам понадобилась космическая база на Луне

Токио развивает лунную программу для будущих разработок полезных ископаемых. Об этом заявил научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин, комментируя планы японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) автоматизировать строительство лунной станции.

На сайте организации появилась программа освоения естественного спутника Земли, согласно которой ученые намерены автоматизировать процесс создания лунной станции, исключив из нее участие астронавтов. За большую часть сложных технических работ, как предполагается, будет отвечать автоматическая техника.

Согласно данным JAXA, проект представляет собой коллаборацию нескольких крупных японских компаний — самого космического агентства, одной из ведущих строительных компаний Японии Kajima Corporation, а также трех университетов. Все представленные участники работают над созданием комплекса самоуправляемых строительных машин: трактора и экскаватора.

К примеру, экскаватор, как предполагают японцы, должен весить семь тонн и должен уметь выполнять ряд стандартных команд: преодоление заданного оператором расстояния и повторение рутинных действий. Более сложные операции лягут на плечи специально подготовленных операторов, управляющих действиями техники удаленно. При этом космическая строительная техника уже получила модернизацию и способна измерять расстояние относительно друг друга и самостоятельно определять направление движения. Это позволяет роботам работать в кооперации.

Как отметили в JAXA, строительство будущей лунной базы будет проводиться в четыре этапа. Сначала будет подготовлен участок для строительства, после чего доставленная техника создаст на поверхности спутника углубление для строительства зданий, далее будет вмонтирован модуль, который засыпан реголитом для защиты от космического излучения.

Японские ученые и инженеры понимают сложность работы в агрессивной космической среде, поэтому техника будет иметь возможность управляться удаленно, и даже задержка с Землей в две секунды не доставит неудобств при выполнении поставленных задач. Пока не понятно, сколько займет разработка и реализация лунной миссии Японии, однако ранее сотрудники JAXA сообщали, что намерены высадить на Луне астронавтов к 2030 году.

Комментируя планы японской стороны по освоению Луны, научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин заявил корреспонденту Федерального агентства новостей, что «у Токио есть все необходимые технические и экономические возможности для реализации столь амбициозных планов».

«Учитывая, что они творят со своей автоматической межпланетной станцией «Хаябуса-2» и астероидом, то с Луной у них все получится на раз. Тут следует учитывать упертость японцев и достаточно приличные деньги, которые Токио выделяет на космические разработки. Думаю, у них есть все шансы опередить остальных в постройке лунной станции», — пояснил эксперт.

Тем не менее, планы по высадке японских астронавтов на Луне и постройке на ее поверхности полноценной станции к 2030 году собеседник ФАН назвал излишне оптимистичными.

«Я думаю, что к 2030 году они не успеют построить базу, либо будут ее уже строить в паре астронавты — техника. В автоматическом режиме будет очень сложно, даже если к тому времени будет активно применяться 3d печать, позволяющая строить здания из того же реголита. Рановато пока, осталось всего 10 лет, но там пока даже конь не валялся. А вообще, японцам от Луны будет экономическая выгода — там много редкоземельных материалов и так называемый Гелий-3, который в перспективе может служить топливом для будущих термоядерных электростанций. В общем, экономическая выгода есть», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация разработала новую космическую госпрограмму, которая будет посвящена освоению Луны. Как стало известно, в документе будут расписываться задачи для автоматических межпланетных станций, которые Россия отправит к Луне в 2020-х годах, работа инженеров по созданию нового космического корабля, а также решение проблем радиационной безопасности.