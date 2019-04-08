Жители Судана пообещали праздновать смену власти от заката до рассвета

Хартум, 8 апреля. Участники мирной акции протеста в Хартуме ожидают официального заявления армии Судана о взятии власти в стране под свой контроль. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили участники протестных акций в Хартуме.

В настоящее время митингующие собираются у здания министерства безопасности в центре Хартума. Один из участников акции протеста пришел на митинг с громкоговорителем. Мужчина информирует митингующих о том, армия Судана намерена взять «власть в свои руки». Кроме того, он призывает людей оставаться у здания министерства безопасности, отмечая, что заявление армии появится в ближайшее время. Митингующие радостно встретили слухи о возможной смене власти, после чего начали скандировать лозунги.

Один из участников акции протеста сообщил корреспонденту ФАН, что жители Судана с нетерпением ждут перехода власти под контроль военных. Он также добавил, что весь Судан будет праздновать смену власти до рассвета

«Мы будем праздновать, весь Судан будет праздновать, с захода солнца и до рассвета», — сказал собеседник ФАН.

Напомним, 8 апреля в соцсетях появилась информация о том, что в Судане якобы готовится военный переворот. Также сообщалось, что президент Судана экстренно покинул страну. Позднее председатель парламента Судана Ибрагим Ахмед Омар опроверг данную информацию, отметив, что президент Судана Омар аль-Башир находится на территории государства.