Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Жители Судана пообещали праздновать смену власти от заката до рассвета

49
0 Оставить комментарий

Жители Судана пообещали праздновать смену власти от заката до рассвета

Хартум, 8 апреля. Участники мирной акции протеста в Хартуме ожидают официального заявления армии Судана о взятии власти в стране под свой контроль. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили участники протестных акций в Хартуме.

В настоящее время митингующие собираются у здания министерства безопасности в центре Хартума. Один из участников акции протеста пришел на митинг с громкоговорителем. Мужчина информирует митингующих о том,  армия Судана намерена взять «власть в свои руки». Кроме того, он призывает людей оставаться у здания министерства безопасности, отмечая, что заявление армии появится в ближайшее время. Митингующие радостно встретили слухи о возможной смене власти, после чего начали скандировать лозунги.

Один из участников акции протеста сообщил корреспонденту ФАН, что жители Судана с нетерпением ждут перехода власти под контроль военных. Он также добавил, что весь Судан будет праздновать смену власти до рассвета

«Мы будем праздновать, весь Судан будет праздновать, с захода солнца и до рассвета», — сказал собеседник ФАН.

Жители Судана пообещали праздновать смену власти от заката до рассвета

Напомним, 8 апреля в соцсетях появилась информация о том, что в Судане якобы готовится военный переворот. Также сообщалось, что  президент Судана экстренно покинул страну. Позднее председатель парламента Судана Ибрагим Ахмед Омар опроверг данную информацию, отметив, что президент Судана Омар аль-Башир находится на территории государства.                                          

Автор: Сергей Петров
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров