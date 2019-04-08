Медведев назначил нового заместителя главы Минтруда

Москва, 8 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Всеволода Вуколова заместителем министра труда и социальной защиты РФ. Об этом говорится в распоряжении председателя Кабмина России, опубликованном на сайте правительства.

Вуколов был освобожден от должности главы Роструда. Федеральную службу по труду и занятости возглавит Михаил Иванков.

По данным министерства труда и социальной защиты РФ, Всеволод Вуколов с 2013 года занимал должность руководителя Роструда.