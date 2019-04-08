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СМИ рассказали, как Иран ответил США на внесение КСИР в список террористических организаций

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СМИ рассказали, как Иран ответил США на внесение КСИР в список террористических организаций

Тегеран, 8 апреля. Иран ответил США на решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций — Высший совет национальной безопасности Ирана внес Вооруженные силы Соединенных Штатов в свой список террористических организаций, сообщил телеканал Press TV на своей официальной странице в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо главе государства Хасану Роухани, в котором просит включить ВС США в список террористических организаций.

До этого глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише предложил внести вооруженные силы США в список террористических организаций.

Ранее в понедельник стало известно, что американские власти вносят иранский КСИР в свой список иностранных террористических организаций. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что КСИР активно финансирует и продвигает терроризм. По его словам, Тегеран является спонсором терроризма. Отметим, что власти Ирана не раз отрицали обвинения американской стороны.

Автор: Данила Копп
Источник: Press TV
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