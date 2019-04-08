Бренды, «популяризующие» Российскую империю, хотят переименовать на Украине

Киев, 8 апреля. Законопроект о переименовании юридических лиц, названия которых «популяризуют» Российскую империю, разрабатывают на Украине. Об этом заявил глава украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, в настоящее время появляются разного рода бренды, которые «используются для популяризации российско-имперского прошлого на Украине», поэтому необходимо говорить не только о переименовании улиц и площадей, но и юридических лиц. Однако Вятрович не привел ни одного примера, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что законопроект предполагает также переименование топонимов, которые связаны с Российской империей. Это касается и улиц, названных в честь российских писателей, сказал Вятрович.

Напомним, в 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации. В рамках этого документа целый ряд украинских городов, улиц и площадей сменили названия. По словам украинского президента Петра Порошенко, на территории страны было уничтожено почти полторы тысячи памятников Ленину и переименованы 52 тысячи площадей и улиц. В частности, Днепропетровск стал Днепром, а Комсомольск — Горишними Плавнями.

Политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что декоммунизация представляет собой очередную украинскую глупость, которая не имеет совершенно никакого смысла.