Зеленский заявил о намерении выплачивать пенсии жителям Донбасса

Киев, 8 апреля. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский собрался платить пенсии жителям Донбасса в случае его избрания на пост главы государства. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Украина».

Зеленский считает, что первоочередной задачей Украины является прекращение огня в Донбассе. Он также заявил о намерении «достучаться до каждого» жителя этого региона.

«Объяснить людям, что мы все украинцы. Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы», — сказал Владимир Зеленский.

Он также считает, что в Донбассе также идет «информационная война», а жителям региона «запудрили мозги».

«Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозги, это все информационная война, что мы их ждем, любим, мы всех победим. Что они — украинцы, скоро мы обо всем договоримся, стрельба закончится, они вернутся в состав Украины», — сказал Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский также заявил, что готов к прямым переговорам с Россией в рамках минских договоренностей. По его словам, это поможет скорейшему урегулированию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин всегда открыт для диалога, за исключением ситуаций, когда этот диалог пытаются «разукрасить» диверсиями и провокациями.

Напомним, 21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов. В этот этап президентской гонки вышли действующий глава Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.