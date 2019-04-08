Цекало впервые рассказал о молодой жене и красиво признался ей в любви

Москва, 8 апреля. Шоумен и телеведущий Александр Цекало впервые рассказал о своей молодой супруге — американской актрисе Дарине Эрвин.

Артист в передаче «Белая студия», опубликованной на YouTube, раскрыл подробности его отношений с новой женой, моделью и актрисой из Казахстана, и красиво признался ей в любви. По его словам, встречу с Эрвин (настоящая фамилия Сапарова) можно назвать не иначе как судьбой.

«Она как наркотик, только естественный, который нельзя купить», – цитирует его «Дни.ру».

Цекало откровенно признался, что заслужил такое счастье, преодолев множество испытаний, однако, оглядываясь назад, ничего не хотел бы из изменить.

«То, что есть сейчас, для меня очень дорого и близко. Я очень люблю свою жену Дарину. Что было позади – неважно, важно то, что впереди», – объяснил он.

По его словам, любовь положительно влияет на творчество, а у Цекало сейчас весьма большие амбиции — он намерен стать лучим продюсером не только в России, но и за рубежом.

Напомним, Цекало и Эрвин поженились в начале марта. Их отношения начались в прошлом году. Влюбленные заключили брак в США, где девушка живет с 17 лет. На торжественную церемонию пригласили только самых близких. Тот факт, что Цекало старше своей избранницы на 30 лет, паре вовсе не мешает. Они планируют торжество и в Москве. Очередное чествование их союза может пройти уже в мае при участии звезд отечественного шоу-бизнеса.

Стоит отметить, что брак с Эрвин — четвертый для российского артиста. Его первой супругой была солистка ансамбля «Шляпа» Алена Шиферман. Второй — известная певица Лолита Милявская, брак с которой был официально зарегистрирован в 1999 году. Они развелись спустя несколько месяцев. Свадьба с третьей избранницей Цекало, младшей сестрой артистки Веры Брежневой, Викторией Галушкой была непубличной и состоялась в январе 2008 года, о ней знали только самые близкие. Супруги стали родителями дочери и сына.