Москва, 8 апреля. Россия разрушила план США по установлению газовой монополии в Европе. Штаты проиграли эту газовую войну, и подтверждением тому служат договоренности Москвы с властями стран ЕС, а также планы по запуску новых российских трубопроводов.

Однако, по мнению аналитиков, Вашингтон может продолжить гнуть свою линию и пытаться разрушать партнерские отношения РФ с Турцией и Германией. Но это будет продолжаться до тех пор, пока новые «потоки» не начнут перекачивать голубое топливо в Европу, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее представитель Оксфордского института энергетических исследований Джеймс Хендерсон в комментарии немецкому изданию Die Welt объяснил, что рост импорта газа в ЕС обусловлен, в частности, конкурентноспособной ценой российского топлива.

«В действительности, российский газ является наилучшим вариантом для Европы», — подчеркнул эксперт.

Так, в настоящее время 43% газовых потребностей ЕС обеспечивает российский холдинг «Газпром», а после запуска «Северного потока—2» и «Турецкого потока» этот показатель будет расти.

В немецком аналитическом центре EWI ER&S полагают, что «Северный поток — 2» позволит европейским потребителям сэкономить в 2020 году от 8 до 24 млрд евро, ведь они перестанут переплачивать за СПГ США.

«Чем больше российского газа по выгодным ценам будет поступать в ЕС, тем меньше европейцам придется импортировать СПГ. Чем ниже будет европейский и мировой спрос на СПГ, тем меньше он будет стоить», — пояснил глава центра Харальд Хеккинг в комментарии Die Wielt.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также выразил уверенность, что Европа будет увеличивать потребление российского газа, несмотря на противоречивую политику властей ЕС. Он напомнил о том, что в Евросоюзе поднимали тему возобновляемых источников энергии, но «они все равно обходятся существенно дороже и не способны заменить импорт из России».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что доля российского трубопроводного газа на европейском рынке по итогам 2018 го составила 36,7%. Он также отметил, что экспортные поставки РФ установили новый рекорд. Так, в 2017 году этот показатель составлял на 7,4 млрд меньше, чем в 2018 году (201,8 млрд кубометров).

Повышенным спросом российский газ пользуется у ФРГ.

«Рост составил 9,5%, в прошлом году мы поставили в Германию 58,5 млрд куб. м газа. Это больше, чем мощности одного «Северного потока»», - подчеркнул Миллер.

Отчеты Евростата также подтверждают, что именно ресурсы РФ занимают первые места в энергетической системе и других европейских стран, среди них, в частности, Финляндия, Эстония, Польша, Словакия, Латвия, Чехия, Болгария, Чехия, Австрия, Румыния и Словения.

Таким образом, попытки США завоевать газовую монополию в Европе не увенчались успехом. Кроме того, Европе не очень не выгодно закупать американский СПГ, ведь это повлечет перестройку под него всей инфраструктуры, а это выльется в многомиллиардные траты.

Очевидно, что в Вашингтоне это понимают, и поэтому пытаются активно мешать реализации проектов новых российских газопроводов, создать дефицит на газовом рынке ЕС и добиться преобладания спроса над предложением, чтобы поднять цены.