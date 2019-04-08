Депутат Рады пожаловался на обматеривших украинцев в ПАСЕ немецких парламентариев

Киев, 8 апреля. Депутат Верховной рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). По словам политика, немецкие парламентарии обматерили украинских коллег.

Береза сообщил, что инцидент произошел на неформальном закрытом заседании.

«(Представители немецкой делегации) выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того — была ненормативная лексика», — цитирует Ukrinform Березу.

Он уточнил, что главной темой на закрытой встрече была позиция Европейской народной партии по изменению регламента ПАСЕ, чтобы обеспечить возможность возвращения делегации России в организацию. Береза добавил, что немецкие парламентарии были раздражены и обижены, что именно представители Украины «возглавили движение противостояния с ними».

В частности, добавил украинский политик, глава немецкой делегации Андреас Ник «повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и перенял навыки гопоты». Он высказал мнение, что грубые слова и поведение немецких делегатов оскорбили всех.

Напомним, российскую делегацию в ПАСЕ в 2014 году лишили права голоса и ряда полномочий после воссоединения Крыма с Россией. После чего организация ужесточила санкции против России. Российская делегация отказалась работать в таких условиях и с 2016 года прекратила направлять документы, необходимые для аккредитации. Украина не раз грозилась выйти из ПАСЕ, если российскую делегацию восстановят в правах.