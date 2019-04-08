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Неизвестные забросали мусором памятник боевикам УПА в Харькове

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Неизвестные забросали мусором памятник боевикам УПА в Харькове

Харьков, 8 апреля. Неизвестные забросали мусором памятник боевикам Украинской повстанческой армии (УПА1, запрещена в России) в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«Неизвестные забросали памятник в парке «Молодежный» строительным мусором, коробками с остатками пищи, банками и другим мусором», — говорится в сообщении.

В декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко утвердил поправки в закон «О статусе ветеранов войны». Документ наделяет боевиков УПА статусом участника боевых действий, а также дает право на социальные гарантии наравне с ветеранами Великой Отечественной войны.

Россия осудила данное решение, отметив, что украинские неонацисты несут ответственность за убийство гражданских лиц. При этом героизация УПА вызывает критику со стороны ветеранов войны и политиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Петров
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