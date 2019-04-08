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Сестра Фриске показала видео с зовущим маму сыном певицы

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Сестра Фриске показала видео с зовущим маму сыном певицы

Москва, 8 апреля. Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала в своих социальных сетях трогательное видео с племянником Платоном. В ролике мальчик зовет маму.

Накануне Платон — сын Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева — отмечал день рождения. Сестра Фриске поздравила племянника с шестилетием, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram видео, где ребенок играет с собакой по кличке Джесс. Во время игры с четвероногим другом Платон произнес: «Мама».

Сестра Фриске показала видео с зовущим маму сыном певицы

Сестра Фриске призналась, что очень скучает по Платону и любит его. 

«Мой маленький принц, с твоим днем тебя. Очень скучаем по тебе. Пусть тебя окружают только добрые и искрение люди. Я люблю тебя», — написала она в социальных сетях.

Жанна Фриске испытывала проблемы со здоровьем еще до рождения малыша. Однако это не заставило ее передумать стать матерью. Вскоре после рождения сына ей диагностировали рак мозга. В течение следующих двух лет певица боролась со страшной болезнью, но победить ее не смогла. Жанна Фриске скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года. Певице было 40 лет.

Последние года родственники Жанны Фриске не видятся с Платоном из-за ссоры с Дмитрием Шепелевым. Не так давно подруга певицы, бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова призвала Шепелева одуматься и дать родственникам видеться с ребенком.

Автор: Данила Копп
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