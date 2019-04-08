Замедление инфляции в России объяснили в Госдуме

Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции в России. В ведомстве полагают, что ее пиковое значение пришлось на март, а после темпы роста потребительских цен снизятся и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3%.

И если ранее Центральный банк России ожидал, что цены в стране в 2019 году вырастут на 5–5,5%, то теперь он прогнозирует инфляцию на уровне 4,7–5,2%. Более того, и Росстат зафиксировал замедление роста потребительских цен в РФ. По его данным, в марте цены выросли на 0,3%, что на 0,1% меньше, чем в феврале, и на 0,7% меньше, чем в январе 2019 года.

«Инфляция действительно снижается. И это хорошо, — заметил в эфире программы «60 минут» экономический обозреватель телеканала «Россия 24» Алексей Бобровский. — И сейчас есть повод немного выдохнуть, потому что мы думали, что инфляция будет под 6%. А Центробанк и министерство экономического развития нас успокоили. Мы прошли рост цен, связанный с повышением НДС».

При этом эксперт напомнил, что экономика — это дуалистическая наука, то есть это не физика, где действует закон всемирного тяготения.

«Но дефляция — она гораздо хуже инфляции. Сокращение цен — это, соответственно, сокращение зарплат, рабочих мест и так далее», — добавил Бобровский.

Свою точку зрения на оптимистичные прогнозы МЭР и ЦБ РФ относительно сокращения инфляции в России в программе высказал и депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Я довольно осторожно отношусь к таким цифрам. Но достаточно просто взять корзинку или сумку и пойти, как обычный человек, в магазин. И тогда все станет понятно — выросли цены или, наоборот, снизились», — сказал парламентарий, подчеркнув, что сам он считает себя обычным человеком и тоже ходит в магазин.

По мнению Швыткина, полемизировать об инфляции или дефляции не имеет смысла, потому что от этого жизнь простых граждан не меняется.

«А мы все понимаем, что население хочет жить лучше. Нужно быть реалистами. Мы должны быть готовы к развитию различных сценариев. И те национальные проекты, которые сегодня у нас реализуются, — это не проекты ради проектов. Они являются некоторым сдерживающим фактором против санкционной политики. Может, не очень корректно звучит, но суть именно такая. Санкционная политика сегодня влияет на разные сферы нашей жизни. К сожалению, рост цен на нефть в определенной степени тоже влияет на потребительскую корзину. Но если мы будем самоуспокаиваться и перестанем двигаться вперед, то просто встанем или пойдем назад», — заметил депутат Госдумы.

Алексей Бобровский добавил на это, что замедление экономики началось в 2013 году, то есть до того, как Запад ввел санкции против России, а в 90-х годах, когда экономическая ситуация в нашей стране была, мягко говоря, очень сложная, никаких санкций не было.