Вашингтон, 8 апреля. «Сговор» американского президента Дональда Трампа и России очевиден, но его невозможно доказать. Соответствующее заявление сделал председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Диалог о якобы «вмешательстве» РФ в президентские выборы в США в 2016 году и «сговоре» американского президента с Москвой состоялся в эфире телеканала CNN 7 апреля между Шиффом и ведущим программы Джейком Таппером. Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер не допустил ошибок в своем расследовании, однако документ не играет совершенно никакой роли, так как доказательства «сговора» находятся на всеобщем обозрении, пишет «ПолитРоссия».

«Мы говорим о разнице между поведением, которое является преступной деятельностью, и поступками, являющимися глубоко неэтичными, антипатриотичными и коррумпированными, но не настолько, чтобы считать преступными», — сказал Шифф.

Напомним, расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы российском «вмешательстве» в американские выборы продолжается уже два года. По мнению главы МИД РФ Марии Захаровой, процесс был инициирован для решения внутренних проблем США. Она подчеркнула, что эти «внутриполитические игры» Соединенных Штатов испепеляют двусторонние отношения Вашингтона и Москвы. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал расследование «охотой на ведьм».

Мюллер 22 марта передал результаты своей работы генеральному прокурору США Уильяму Барру. Минюст предоставил Конгрессу краткое резюме из документа, согласно которым доказательств связей между американским президентом и Россией обнаружено не было.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что доклад Мюллера, скорее всего, никогда не будет опубликован. Это связано с тем, что его авторы не смогут объяснить, на что были потрачены миллионы долларов.