Россия идет на рекорд по поставкам трубопроводного газа в Европу

Россия в состоянии в 2019 году поставить рекорд по поставкам трубопроводного газа в Европу, считают аналитики. Для оптимистических прогнозов есть все основания. Российские поставки газа по трубопроводам в страны Запада в 2018 году превысили 200 миллиардов кубометров. Нынешний год может стать по этим показателям рекордным, поскольку европейские страны готовы и дальше наращивать российский импорт.

В условиях все время повышающегося спроса Россия может на многие годы зарезервировать за собой основную долю в поставках трубопроводного газа в Европу, считают эксперт

Как отмечал заместитель председателя правления компании «Газпром» Александр Медведев, корпорация уже получает запросы на дополнительные объемы экспорта начиная с 2020 года.

Сегодня трубопроводный газ Россия поставляет в Европу по нескольким маршрутам. Это транзитные поставки через Белоруссию, Польшу и Украину, а также напрямую через Балтийское море. А с выходом «Турецкого потока» и «Северного потока — 2» на проектную мощность появится возможность довести трубопроводный экспорт российского газа в Европу до 290 миллиардов кубометров.

Но даже эти объемы, согласно прогнозу Международного энергетического агентства, не покроют потребности европейцев в дополнительном газе в перспективе до 2030 года.

За предыдущий год объемы российского импорта нарастили Германия, Австрия, Нидерланды, а также Франция, Чехия, Финляндия и Румыния.

Напомним, 1 апреля появилась информация, что компания «Газпром» уже уложила 915 километров труб газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря, что составляет около 37% от общей протяженности объекта. В компании отметили, что укладка морской части трубопровода идет строго в соответствии с графиком.

При этом Германия, больше других стран заинтересованная в «Северном потоке — 2», может обойти поправки в Газовую директиву и Третий энергопакет, считают эксперты в свете утверждения Европарламентом проекта соответствующего документа, который может помочь ЕС расширить контроль над морскими газопроводами.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, на возведение «Северного потока — 2» эти поправки не повлияют.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Проект является расширением «Северного потока». Длина «Северного потока — 2» — 1224 км (2400 км по двум ниткам). Проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Как Россия наращивает мощности в качестве фактически основного поставщика трубопроводного газа в Европу, представлено в инфографике ФАН.