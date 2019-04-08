Пьяный боец ВСУ взорвал блиндаж с сослуживцами

Киев, 8 апреля. Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельное ЧП в Донбассе, взорвав во время ссоры блиндаж с сослуживцами. О случившемся рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, трагедия произошла в конце марта. Между украинскими военнослужащими по неизвестной причине произошел конфликт. Ссора разгорелась настолько, что пьяный силовик выдернул чеку и кинул гранату в тот же блиндаж, где находился сам.

«Сам при смерти, один убитый, второй – раненый», — рассказал о трагическом случае Матиос.

Он обратил внимание на то, что за пять лет боевых действий в Донбассе такой случай далеко не единственный. Небоевые потери украинской армии, по его данным, растут из-за неосторожного обращения с оружием, употребления спиртных напитков, наркотиков. Погибают военные также из-за болезней и аварий, добавил он.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года, когда власти Украины развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За более чем четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее стало известно о том, что очередной случай с разрывом тяжелого 120-миллиметрового миномета украинского производства «Молот» произошел в 35-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. В результате подрыва орудия двое военнослужащих бригады получили тяжелые ранения, один погиб.