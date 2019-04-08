Суд изъял у Шестуна имущество на 10 млрд рублей. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

Переговоры России и Турции В Кремле проходит встреча лидеров России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Президенты обсуждают сотрудничество в торговле, военно-технической сфере и многих других. Широкий спектр тем обусловлен крепкими отношениями стран и совместными проектами: «Мы наблюдаем и констатируем хороший уровень развития наших отношений: темп роста торговли — 15 процентов, общий объем достиг 25 миллиардов долларов. Реализуются крупные проекты и «Аккую» — электростанция, которую мы должны запустить к 2023 году в соответствии с пожеланиями турецкой стороны, и «Турецкий поток», — сказал Владимир Путин, президент России. Одним из ключевых на встрече, как обычно стал Ближний Восток. Но здесь не обошлось без разногласий. Сирийский Идлиб, где боевики и не думают успокаиваться, угрожает не только Сирии, но и пограничной Турции — она опасается наплыва беженцев в страну. А потому решительно выступает против военных операций в регионе. Ее беспокойство вызывают и курды, так называемые Отряды народной самообороны, подконтрольные американцам. Вашингтон тем временем, похоже, затаил обиду из-за поставок российских ЗРК С-400, Анкара не отказалась от них даже под давлением США. В ответ Штаты резко «свернули» партнерство с Турцией по истребителям F-35. А вот Путин и Эрдоган сегодня, напротив, подписывают ряд соглашений и открывают перекрестный Год культуры обеих стран.

Похороны Булдакова В Москве попрощались с народным артистом России, актером театра и кино Алексеем Булдаковым. Церемония в Доме кино собрала несколько сотен человек — родных, друзей и поклонников. Гости вспоминали лучшие роли Булдакова и даже песни, как известно, музыкой он тоже увлекался и записал несколько альбомов. Смерть настигла 68-летнего актера 3 апреля в Монголии, где он отдыхал на дне рождении друзей. Причиной стал оторвавшийся тромб. Еще четыре года назад Булдаков жаловался врачам на сердце, но, казалось, справился с болезнью. И даже стал внимательнее следить за здоровьем. К сожалению, это не помогло. Актера похоронили на Троекуровском кладбище. В его фильмографии числится более 100 работ, но зрителям Булдаков полюбился в первую очередь за роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты». Коллеги вспоминали о нем как об уникальном, харизматичном и талантливом человеке с прекрасным чувством юмора, способного даже эпизодической ролью украсить кино. Энергичным и смешным Булдаков оставался до последнего момента, что отражалось и в его картинах, особенно актер преуспел в комедийном жанре. Кстати, его последнюю роль, и тоже комедийную, нам еще предстоит увидеть — фильм «Дикие предки» появится на экранах уже в этом году.