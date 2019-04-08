Россиян будут бесплатно прививать от кори до октября

Москва, 8 апреля. Россияне смогут бесплатно сделать прививки от кори до 1 октября, заявили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора.

Представители ведомства напомнили, что прививки нужны тем, кто еще не болел корью. Пройти вакцинацию можно в любой медицинской организации по месту жительства, сообщает телеканал 360. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что вакцинация является единственным и самым надежным методом профилактики этого вирусного заболевания.

Как отмечает «Вечерняя Москва», корь передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно даже при кратковременном контакте.