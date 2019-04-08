Россияне назвали лучшие песни для поездки в такси

Москва, 8 апреля. Сервис такси «Ситимобил» и компания ResearchMe выяснили, какую музыку предпочитают слушать россияне в такси.

Россияне признали композицию Олега Кваши «Зеленоглазое такси» лучшей песней для поездок. Кроме того, пассажиры часто называли «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, «Такси-такси» Игоря Николаева и «Едем в соседнее село» Мурата Тхагалегова и Султана Урагана.

Респонденты также рассказали, какую песню они готовы слушать, если бы в такси играла лишь одна композиция. 60% россиян заявили, что отдали бы предпочтение Despacito Луиса Фонси. 16% опрошенных проголосовали за «Цвет настроения синий» и Freestyler группы Bomfunk MC's. Также в список попали «Чумачечая весна» Насти Каменских и Потапа и «Минимал» Элджея.

Самыми необычными песнями, которые россияне когда-либо слышали в поездке, оказались «Лада седан», «Владимирский централ», «Вите надо выйти», «Медуза», «Мурка», гимн России и композиции Бетховена.

В опросе приняли участие более 5,6 тысячи россиян, отметил «ФедералПресс».