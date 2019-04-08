Путин заявил, что РФ делает все для комфорта и безопасности иностранного бизнеса

Москва, 8 апреля. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят встречу с ведущими представителями российского и турецкого бизнеса в Александровском зале Кремля.

Встреча Путина и Эрдогана с представителями деловых кругов обеих стран проходит на полях восьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. В начале встречи президент России обратился с приветственной речью к бизнесменам. Глава государства подчеркнул, что власти РФ продолжат прилагать усилия для того, чтобы зарубежный бизнес чувствовал себя в России безопасно и комфортно.

«Хочу подчеркнуть: мы в России делаем и будем делать все необходимое для того, чтобы иностранные компании, в том числе и турецкие, чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и безопасно», — сказал Путин.

С турецкой стороны во встрече принимают участие генеральный директор авиакомпании TurkishAirlines Илькер Айджы, глава Ассоциации турецких туристических агентств Фируз Баглыкая, а также председатель Союза экспортеров ювелирной продукции Мустафа Камар и многие другие. Российский бизнес на встрече представляют глава «Газпрома» Алексей Миллер, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, председатель правления ВТБ Андрей Костин и другие.