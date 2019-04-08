Ученый уверен, что косатки и белухи из бухты Средняя выживут на свободе

Выпущенные из неволи косатки быстро адаптируются в естественной среде обитания. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Лев Мухаметов.

Ранее 8 апреля глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что специалисты планируют выпустить косаток и белух из бухты Средняя в Приморье в естественную среду обитания в мае.

«Ученые из команды [Жан-Мишеля] Кусто, российские ученые определят, когда и каких особей выпускать», — сказал Кожемяко.

По мнению Льва Мухаметова, выпускать косаток можно уже сейчас.

«Особой опасности для китообразных после длительной передержки в неволе нет. У нас был экстремальный пример, когда черноморскую афалину, которая 30 лет жила в неволе, мы выпустили в открытое море. У нее был передатчик, и мы могли несколько месяцев наблюдать за ее движениями. Все было в порядке, она вела себя как нормальный здоровый дельфин», — рассказал собеседник ФАН.

В другом случае дельфина выпустили после шести лет неволи, рассказал ученый.

«Уже через несколько дней жизни на свободе она не только ловила живую рыбу, но даже потрошила со стаей сети рыбаков. Млекопитающие морские животные — это не птички, которых выпустили из клетки и они не могут себя прокормить. Косатки быстро адаптируются, вернувшись из неволи в открытое море».

Лев Мухаметов по совместительству является директором утришского дельфинария, который был первым в России.

«Уже почти 40 лет мы занимаемся морскими млекопитающими, ловим их и, когда это необходимо, выпускаем на свободу. Никакой проблемы с тем, чтобы выпустить животных из бухты Средняя, я не вижу», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, неразбериха с тем, выпускать или не выпускать животных на свободу, возникла из-за того, что дело приобрело политический оттенок, а также из-за огромного числа вовлеченных в это дело ученых и чиновников.

«Кто-то боится, потому что не знает, можно выпустить или нет, у кого-то коммерческие интересы. Огромное количество людей замешано», — отметил Лев Мухаметов.

За время пребывания в вольерах животные сильно не пострадали, считает ученый.

«Я думаю, что ничего страшного в передержке сроком в несколько месяцев нет. Хотя вольеры, конечно, неадекватные для содержания таких животных. Но тут дело не в размерах, хотя все кричат: маленькие клетки, мелко. На самом деле вода там проточная, вольеры сетевые, свежей воды хватает».

По его словам, главная проблема заключается в том, что в вольерах не созданы условия для того, чтобы в любой момент к каждому из животных был доступ ветеринара.

«Именно поэтому имеет смысл отпустить косаток и белух как можно раньше», — резюмировал Мухаметов.

5 апреля пресс-служба ВНИРО распространила сообщение о том, что в ближайшее время российские и французские ученые подготовят рекомендации о возможности либо невозможности выпуска животных в естественную среду обитания. Ученые договорились, что в своей совместной работе российская и международная команды будут дополнять друг друга и оперативно обмениваться полученными данными.

Конкретный механизм реадаптации животных будет обсуждаться на научном консилиуме, который пройдет в десятых числах апреля. К этому времени уже будут готовы результаты всех анализов животных.