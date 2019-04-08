Митингующие в Хартуме ждут заявление армии Судана

Хартум, 8 апреля. Митингующие в Хартуме ждут официального заявления армии. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей участники протестов рассказали, что в ближайшее время военные должны сообщить о взятии власти в стране под свой контроль.

Сейчас толпа у министерства безопасности начала организованно скандировать лозунги. Точной информации о смене власти в стране пока нет.

«Митингующие говорят, что через некоторое время армия должна сделать заявление, что возьмет власть в свои руки. Но пока заявления еще не было. Люди ждут выхода военных», — передает корреспондент ФАН.

Один из митингующих также рассказал о побоях со стороны полиции. По его словам, 7 апреля сотрудники правоохранительных органов напали на него и избили. Участники протестов также рассказывают, что суданская полиция пытается прорваться в место митинга и провоцировать демонстрантов, вышедших на мирную акцию.

Хартумцы, вышедшие на митинг, отмечают, что не причастны к беспорядкам в городе. По словам одного из горожан, те, кто жгут покрышки и разбирают тротуары в столице, делают это по двум причинам.

«Часть людей делает это по собственному желанию, а часть — с подачи партии коммунистов», — отметил собеседник ФАН.

Ранее суданцы рассказывали, что подозревают коммунистическую партию в возможной связи с США. Именно со стороны коммунистов появляются сообщения, что митингующие неправы, их действия — незаконны, а протест проходит «не мирным путем».Однако эти заявления не соответствуют действительности.