Фильму «Братство» выдано прокатное удостоверение

Москва, 8 апреля. Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина получил прокатное удостоверение, сообщила директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова.

Напомним, ранее член Совфеда Игорь Морозов призвал перенести премьеру картины «Братство» с 9 мая на другую дату. По его словам, сюжет фильма искажает исторические события, на это уже обратили внимание ветераны афганской войны.

«Как и планировалось, прокатное удостоверение выдано с 9 мая», — цитирует ТАСС Любимову.

Она подчеркнула, что все необходимые документы были поданы за две недели, а дополнительных экспертиз не потребовалось.

Отметим, кинокартина Лунгина «Братство» посвящена военным действиям в Афганистане. По словам Игоря Морозова, советские военные представлены в фильме мародерами.