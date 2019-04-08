Трамп внес КСИР в список террористических организаций

Вашингтон, 8 апреля. Вашингтон вносит иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свой список иностранных террористических организаций, заявил президент США Дональд Трамп.

«Сегодня я формально объявляю о планах моей администрации внести Корпус стражей исламской революции в Иране, включая силы «Кудс», в список иностранных террористических организаций», — говорится в заявлении американского лидера, которое было распространено пресс-службой Белого дома.

Глава американского государства заявил, что КСИР активно финансирует и продвигает терроризм как средство государственной политики. Трамп высказал мнение, что иранские власти, использую КСИР, реализовывают «свою глобальную кампанию террора».

Американский лидер также заявил, что Тегеран является спонсором терроризма.

Ранее власти Ирана неоднократно отрицали обвинения американского руководства в поддержке терроризма. Председатель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише предложил включить в список террористических организаций вооруженные силы Соединенных Штатов.