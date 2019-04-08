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Роспотребнадзор назвал дату, до которой россияне могут бесплатно привиться от кори

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Роспотребнадзор назвал дату, до которой россияне могут бесплатно привиться от кори

Москва, 8 апреля. Граждане России, не делавшие прививки против кори или не имеющие сведений о них, могут бесплатно пройти вакцинацию по месту жительства до определенной даты, а именно до 1 октября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что корь является острым инфекционным вирусным заболеванием с высоким уровнем восприимчивости. Вирус передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости они назвали вакцинацию.

«Осложнения наступают у каждого 15-го заболевшего корью. Бывают и летальные исходы заболевания», — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что специфического лечения против кори не существует. Единственным надежным методом предупреждения заболевания является иммунизация.

Роспотребнадзор назвал дату, до которой россияне могут бесплатно привиться от кори

Напомним, еще в конце февраля стало известно, что число заболевших корью в России существенно увеличилось. Вспышки болезни были зафиксированы в Москве, Дагестане и Владимирской области.

По словам экспертов, основная причина распространения вируса — отказ от вакцинации, наибольший риск заболеть возникает у непривитых детей. Специалисты считают, что необходимо изменить график введения прививок, кроме того, в России планируют внедрить трехвалентную вакцину. Она будет защищать от паротита, кори и краснухи.

В Роспотребнадзоре не раз призывали население сделать прививки, которые помогают организму выработать антитела и в будущем не дают человеку заболеть.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Пресс-служба Роспотребнадзора
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