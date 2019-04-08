Главные новости 8 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 8 апреля.

Командование Черноморского флота вывело на дежурство разведывательные и ударные корабли, а также береговые ракетные комплексы в связи с учениями НАТО в акватории Черного моря. Черноморский флот вывел корабли на дежурство в связи с учениями НАТО.

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением, заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд. По его словам, Совет Европы «является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке». Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы.

Народный артист России Эммануил Виторган назвал журналистку Ксению Собчак «хорошим» и «добрым» человеком, который заслужил любви и счастья. Эммануил Виторган рассказал, как относится к Собчак.

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, заявившая о русскоязычных жителях как о «рабах и оккупантах» на Украине, продемонстрировала, что сама находится в рабстве у своей русофобии. Такое заявление — просто «попытка напомнить о себе». В Крыму отреагировали на слова Фарион о русскоязычных украинцах.

Популярный телеведущий отреагировал на заявление своего коллеги по цеху. Соловьев ответил на рассуждения Познера о национальной идее России.

Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире украинского телевидения назвала русскоязычных граждан страны рабами и оккупантами. Фарион призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование.

Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов. Об этом рассказали эксперты, знакомые с ситуацией. В России могут ввести два налога для автомобилистов.

Известного по роли в фильме «Особенности национальной охоты» актера Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Прощание с Булдаковым пройдет в Доме кино в Москве.

Росконтроль провел масштабное исследование представленного на полках магазинов плавленного сыра, оценив соответствие состава заявленной маркировке, наличие консервантов и микробиологические показатели. Росконтроль проверил качество плавленого сыра.

Фарион пропихивает нацистские взгляды везде, где только может. Так известный писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал заявление экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион, назвавшей русскоязычных украинцев «рабами». Пучков жестко ответил Фарион, назвавшей русскоязычных украинцев «рабами».