Сирия новости 9 апреля 07.00: ССА атакует курдов и торгует гумпомощью, ХТШ похитили медика в Идлибе

Сирия, 9 апреля. Боевики ССА торгуют гуманитарной помощью, предназначавшейся для беженцев, курды противостоят ССА в районе Манбиджа, «Тахрир аш-Шам» похищают людей в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): провела обыски в Меядине, оказалась под обстрелом в Абу-Кемале, атаковала боевиков в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): атаковала курдов в районе Манбиджа, разминировала автомобиль в Алеппо, заявила о готовности к новой операции ВС Турции против курдов.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): призвали сторонников уходить из городов в пустыни, совершили теракт в провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: похитили медика в Идлибе.

Курды: вступили в схватку с силами ССА в районе Манбиджа.

Международная коалиция: перебросила силы на базу в Айн-Исса.

Провинция Алеппо

Возобновились столкновения между протурецкими группировками «умеренной оппозиции» (ССА) и курдскими формированиями на севере провинции Алеппо. Курдские источники в Twitter (@RojavaCudi) и «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщают о возобновлении интенсивных столкновений между протурецкими группировками «Щита Евфрата» и проамериканскими курдскими «Демократическими силами Сирии» (SDF) в районах между городами Манбидж и Аль-Баб. Применялись средние и тяжелые пулеметы, информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.

Между тем представители так называемой «Национальной армии» (протурецких формирований ССА) подтвердили свою готовность принять участие в операции Вооруженных сил Турции против курдских сил на севере Сирии. Как сообщает Step Agency, официальный представитель политбюро «Дивизии Мутассим» Мустафа Сежер заявил, что совместная операция с Турцией будет направлена против «террористов из Рабочей партии Курдистана».

Боевики из «Первого корпуса» Свободной сирийской армии смогли успешно разминировать взрывное устройство, заложенное в боевом автомобиле в городе Саджу на территории провинции Алеппо, сообщают источники в Twitter (@FirstLegion11).

Провинция Хомс

Информационные ресурсы террористов «Исламского государства» выпустили новое агитационное видео, в котором призвали боевиков «спящих ячеек» покидать города и присоединяться к силам террористов в пустыне, сообщают источники в Twitter (@MossadNews). Боевики призывают своих сторонников примкнуть к действиям в пустыне на границе Сирии и Ирака — что является еще одним свидетельством в пользу того, что большие силы террористов ИГ могут оставаться на территории «зоны безопасности» военной базы США «Ат-Танф».

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы Сирийской арабской армии провели рейды в поисках террористов в городе Аль-Меядин, сообщают источники в Twitter (@DeirEzzor24). Те же источники сообщают, что неизвестные вооруженные люди обстреляли контрольно-пропускной пункт САА на окраине города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

Между тем на другом берегу Евфрата, на территории, подконтрольной проамериканским «Демократическим силам Сирии» (SDF), мирный житель получил ранение в результате взрыва мины, сообщает тот же местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). Сообщается, что мина была заложена боевиками «Исламского государства» на окраине города Шхиль.

По сообщению информагентства DeirEzzor 24, бойцы САА арестовали 12 жителей города Аяш, подозреваемых в пособничестве ИГ.

Провинция Идлиб

Боевики из протурецких группировок Свободной сирийской армии распродают гуманитарные грузы в социальных сетях. Как сообщает Telegram-канал Astra Militarum, не менее 180 комплектов гуманитарной помощи, продаются в Telegram-каналах, контролируемых боевиками ССА по завышенным ценам. Гумпомощь была отправлена по линии ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца для пострадавших от недавних паводков жителей лагерей беженцев на территории Идлиба.

Боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» похитили медицинского работника в Идлибе. Как сообщает «Сирийская сеть по правам человека» (@SN4HR), сотрудник центрального госпиталя Идлиба по имени Мухаммад Абдель-Вахаб Джулак был похищен на западном въезде в город Маарет ан-Нуман, когда направлялся на работу, и увезен в неизвестном направлении. Известно, что на территории Идлиба практически ежедневно пропадают люди; местные жители подозревают, что это работа секретной полиции главаря «Тахрир аш-Шам».

Проправительственные войска нанесли удары по позициям боевиков около города Джарджаназ, а также в районе населенных пунктов Тель Манис и Мааршамарин, сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter (@anasanas84).

Провинция Ракка

Силы международной коалиции прибыли на свою базу в районе города Айн Исса в провинции Ракка, сообщают источники в Twitter (@Step_Agency). Отмечается, что над провинцией в большом количестве были замечены самолеты коалиции во главе с США.

Один человек погиб, еще трое были ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства в городе Ат-Табка, сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter (@Mohab_Nasser2).

Провинция Хама

Части Сирийской арабской армии провели операции против сил террористов «Джебхат ан-Нусры1» на восточных окраинах городе Мурек на севере провинции Хама. Также, сообщают новостные источники в Twitter (@SyriawatanNews), под ударом САА оказались позиции террористов в районе деревни Аль-Мухаджирин.

Как сообщает один из источников в своем аккаунте в Twitter (@baladinetwork), артиллерия сирийских ополченцев нанесла точечные удары по позициям боевиков в районе города Калаат аль-Мадик.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)