Вильнюс, 8 августа. Литва должна отказаться от избыточной агрессивной антироссийской риторики, заявил еврокомиссар и кандидат на пост президента Литвы от социал-демократов Витянис Повилас Андрюкайтис.

По мнению политика, Вильнюс должен сменить эту линию на «нормальное поведение».

«Следует ясно сказать, где мы не будем договариваться и будем придерживаться своих требований, а где можем искать точки соприкосновения», – заявил он, презентуя свою предвыборную программу.

Как отмечает портал Delfi, Андрюкайтис также указал на то, что политические противоречия не должны мешать торговым связям стран, отношениям в сфере науки, культуры и прочих аспектах. Он напомнил о реакции на решение президента Эстонии Керсти Кальюлайд посетить Москву с рабочим визитом, когда «все затихли и начали думать, что делать».

По его мнению, это говорит о необходимости вернуть «комплексное осознание мира, в котором мы находимся».

Напомним, сама Кальюлайд ранее заявила эстонским СМИ, что едет в Москву, чтобы наладить диалог с соседним государством. По ее мнению, и дипломаты прибалтийской республики, и политики других стран много говорят о России, но при этом даже не пытаются с ней разговаривать.

«Никаких других тайных мотивов нет. Мы много говорили о России, но не говорили с самой Россией. У нас не было визитов на высшем уровне в последние 10 лет», – подчеркнула она.

Ожидается, что Кальюлайд прибудет в Москву 18 апреля.

Напомним, пост президента Литвы с 2009 года занимает Даля Грибаускайте. Как отмечает «Свободная Пресса», тогда она выиграла президентские выборы, набрав 69,05% голосов, а ее главный конкурент, лидер социал-демократов Альгирдас Буткявичюс, получил только 12%. На выборах в 2014 году Грибаускайте снова победила, заручившись поддержкой 57,90% литовских избирателей.