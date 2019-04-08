Еврокомиссия назвала профессии, которые исчезнут из-за автоматизации

Брюссель, 8 апреля. Профессии, связанные с выполнением рутинных задач, например, офисные клерки или операторы машин на сборочных линиях автомобилей, могут исчезнуть из-за автоматизации. Об этом говорится в докладе, подготовленном экспертами Еврокомиссии.

Специалисты при этом обратили внимание и на положительные стороны. Они указали, что цифровизация экономики, к примеру, создаст возможности для других профессий, в частности для работ, связанных со сферами науки, техники и математики.

Однако процесс, по их словам, приведет к серьезным последствиям для системы социального страхования, поскольку программы соцзащиты ориентированы в основном на стандартную работу с полной занятостью, а трудовое законодательство гарантирует финансирование отпуска, больничного, пенсии и отпуска по уходу за ребенком только для тех, кто имеет постоянный договор. Изменения в основном могут коснуться пожилых людей и женщин.

Эксперты Еврокомиссии предложили некоторые решения, среди которых создание персональных счетов цифровой грамотности. Ими работники могли бы воспользоваться для финансирования своего переобучения. Дополнить такой счет мог бы электронный паспорт, где все заинтересованные стороны вели бы «учет достигнутых индивидуальных цифровых навыков».

Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов рассказал, что самыми востребованными в России являются кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения. По его словам, в базе ведомства на данный момент насчитывается около миллиона открытых вакансий в этих отраслях.

При этом самыми массовыми в РФ профессиями являются водитель и продавец, передает Федеральная служба государственной статистики за 2018 год. По данным ведомства, рынок труда перенасыщен кассирами, официантами, поварами, охранниками, грузчиками, курьерами и операторами колл-центра.

В начале января также сообщалось, что в течение 10 лет в России появится «профессия будущего». Речь идет о работе судьи беспилотных автомобилей или комиссара по регулированию аварийных ситуаций с беспилотниками. Будет составлен также и список вузов, которые будут внедрять в систему образования инновационные программы подготовки.