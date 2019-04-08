Сирия новости 8 апреля 19.30: при взрыве мины в Хомсе пострадал мирный житель, в «Ярмуке» найден склад оружия ИГ

Сирия, 8 апреля. При взрыве мины в Хомсе пострадал мирный житель, в «Ярмуке» найден склад оружия ИГ1, «Тахрир аш-Шам» укрепляет позиции в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины радикалов в Дамаске, изъяли 120 килограммов марихуаны в Хомсе, ведут обстрел позиций радикалов в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: укрепляет позиции в Алеппо.

Провинция Дамаск

В южных пригородах Дамаска продолжается операция по уничтожению мин и боеприпасов незаконных вооруженных формирований. Местный источник пишет в Telegram (@SyrianArabNewsAgency), что бойцы Сирийской арабской армии (САА) взрывают следы присутствия террористов в городе Мараба.

На территории лагеря «Ярмук» обнаружен тоннель с оружием «Исламского государства»1, передает информационное агентство Baladi News. Отмечается, что в схроне находилось большое количество гранатометов и мин, а также ракетная установка.

Провинция Алеппо

Террористы коалиции «Тахрир аш-Шам» укрепляют позиции недалеко от административного центра провинции Алеппо, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). По сведениям автора публикации, в данный район региона прибыло около 60 автомобилей с оружием и радикальными исламистами.

Twitter-канал (@VivaRevolt) сообщает, что турецкие военнослужащие тренируют боевиков на севере Алеппо.

Провинция Хомс

Недалеко от населенного пункта Эс-Сухне произошла детонация взрывного устройства, оставшегося в данной части провинции Хомс со времен оккупации террористами «Исламского государства». Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@SyrianReporters), что в результате инцидента пострадал мирный житель региона.

Правительственные войска САР задержали в Хомсе 120 килограммов марихуаны, пишет Twitter-канал (@HarbiehNadie).

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@CombatChris1), что перестрелки между правительственными войсками САР и джихадистами зафиксированы в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Аз-Закият и Кафр Зета. Кроме того, по сведениям Telegram-канала (@SyrianArabNewsAgency), недалеко от Кафр Зеты бойцы САА уничтожили ряд объектов террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)