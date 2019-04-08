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Составлен топ-10 бизнес-седанов в России

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Составлен топ-10 бизнес-седанов в России

Москва, 8 апреля. В начале 2019 года российский парк седанов бизнес-класса (Е-сегмент) насчитывал более двух миллионов автомобилей. Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили топ-10 самых популярных седанов этой категории в РФ.

Самой распространенной моделью Е-сегмента стал отечественный «ГАЗ-3110 Волга». В стране зарегистрировано более 530 тысяч таких авто.

Второе место в рейтинге занял автомобиль Toyota Camry. В России насчитывается 421,5 тысячи авто этой модели. 

Третью строчку топ-10 занял Mercedes-Benz E-Class. На российском рынке зарегистрировано 196,27 тысячи таких автомобилей.

Четвертое место занял BMW 5-Series, а пятое — Audi A6. В рейтинг также вошли Audi 100, Nissan Teana, Toyota Mark II, Toyota Vista и Opel Omega.

Ранее сообщалось, что в России, по данным на начало 2019 года, насчитывается 9,95 миллиона автомобилей сегмента SUV. Большая часть из них — автомобили Lada.

Автор: Регина Пак
Источник: АвтоСТАТ
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