Большинство россиян планируют провести майские праздники дома

Москва, 8 апреля. Большинство жителей России планируют провести майские каникулы дома или на даче. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным ВЦИОМ, 63% респондентов намерены провести майские праздники дома. 35% опрошенных планируют провести каникулы на даче

«Лишь 6% планируют посетить другие города России, 4% — выехать за пределы бывшего СССР, 2% — в Крым, 4% — затруднились с ответом», — сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Около 70% респондентов заявили, что главной причиной отказа от планов на майские праздники является дороговизна отдыха. Порядка 10% опрошенных заявили, что вынуждены отказаться от отдыха из-за занятости на работе, еще 8% — из-за состояния здоровья.