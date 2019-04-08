Памятник командору ордена Британской империи восстановят в России

В Ростове-на-Дону усилиями волонтеров и меценатов восстанавливают разрушенный вандалами памятник герою Гражданской и Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанту Сергею Горшкову.

Федеральный проект «Историческая память» 6 апреля объявил о старте акции «Вернем память героев». Поводом послужило обращение председателя Совета ветеранов Ростова-на-Дону Валентина Гербача к координатору проекта Олегу Соловьеву с просьбой оказать содействие в восстановлении разрушенного вандалами памятника герою Гражданской и Великой Отечественной войны генерал-лейтенанту Сергею Ильичу Горшкову. Отметим, ветеран двух войн был одним из немногих наших соотечественников, который во время Великой Отечественной войны удостоился не только орденов и медалей СССР, но и почетного звания командора Ордена Британской империи.

«Историческая память» совместно с ООО «ДРСУ Юга» взяли на себя обязательство к 9 мая 2019 года, к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне восстановить разрушенный вандалами памятник. На старте акции присутствовал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян. Он поделился с Федеральным агентством новостей своими впечатлениями от этой патриотической инициативы.

Для того, чтобы восстановить разрушенный памятник герою Великой Отечественной войны Сергею Горшкову, не пришлось долго искать неравнодушных людей. «Историческая память» регулярно отзывается на просьбы помочь с восстановлением разрушенных временем или вандалами памятников героям. В первые же теплые дни весны энтузиасты вышли, чтобы исполнить свой долг перед воинами-освободителями. На акции присутствовала заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.

«Трудно переоценить важность акции «Вернем память героев» для города, региона и в целом для страны», — подчеркнула Кожухова в беседе с корреспондентом ФАН.

«Организаторы акции «Вернем память героев» видят своей целью не только восстановление памятников героям войны, их задача — побудить неравнодушных граждан, в том числе меценатов начать эту деятельность по всей России», — поделился своими мыслями координатор проекта Олег Соловьев.

Собравшиеся напомнили о проблеме вандализма, от которого страдают памятники не только в России. При этом серьезное недоумение вызывает тот факт, что на Западе жертвами вандалов все чаще становятся мемориалы, посвященные советским воинам-освободителям.

«Пора обратить пристальное внимание на людей, которые занимаются вандализмом. Как это искоренить? Только обращением к людям, к их совести и памяти, — подчеркнул генеральный директор ООО «ДРСУ Юга» Игорь Дрюченко. — Призываю сделать все возможное, чтобы подобных актов вандализма больше не было».

Акция «Вернем память героев» интересна тем, что это патриотический и благотворительный порыв меценатов. Организаторы не стали искать людей или структуры, которые бы выделили финансирование на восстановление памятника герою войны, а сделали это за счет собственных средств, подавая тем самым прекрасный пример и открывая дорогу другим благотворительным начинаниям.

Кто такой генерал-лейтенант Сергей Горшков

Герой Гражданской и Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Сергей Горшков родился 20 сентября 1902 года на хуторе Ольшанка ныне Урюпинского района Волгоградской области в семье донского казака.

В Гражданскую войну, еще будучи курсантом, участвовал в подавлении «антоновщины» и «колесниковщины» — Тамбовского и Воронежского восстаний против советской власти. Был награжден орденом Красного Знамени.

В годы Великой Отечественной войны Сергей Горшков, возглавлявший дивизию, участвовал в Киевской оборонительной операции и обороне Кавказа, а также в освобождении Левобережной Украины и Молдавии. В звании командира Пятого гвардейского кавалерийского корпуса принимал участие в Будапештской наступательной операции. В октябре 1944 года Горшков стал командиром конно-механизированной группы Второго Украинского фронта.

Помимо почетного звания командора Ордена Британской империи (1944 год), генерал-лейтенант Сергей Горшков во время Гражданской и Великой Отечественной войн был награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 1 степени, орденом Суворова 2 степени, орденом Богдана Хмельницкого 2 степени, а также почетными званиями.

Во время Великой Отечественной войны верховный главнокомандующий пять раз упоминал Горшкова в благодарственных приказах. Помимо этого, Горшков был удостоен польского Креста храбрых и Ордена заслуг Венгерской народной республики.

Сергей Горшков стал прототипом полковника Вершкова из рассказа Константина Симонова «Сын Аксиньи Ивановны». В Ростове-на-Дону в честь Горшкова назван проспект, его имя носят улица и школа-интернат в Урюпинске.

На память этого человека и покусились вандалы. Для них его памятник оказался просто куском металла, который можно сдать и получить за это деньги. Именно так поступают люди без чести, без совести, а самое главное, без исторической памяти.