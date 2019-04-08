Мосгорсуд отказался отпустить экс-полпреда Ишаева из-под домашнего ареста

Москва, 8 апреля. Мосгорсуд отказался освободить бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке, экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева из-под домашнего ареста.

Таким образом, апелляционная жалоба адвокатов Ишаева была отклонена. Экс-губернатор останется под домашним арестом до конца мая, сообщает РИА Новости. Адвокат Ишаева Виктор Зайцев сегодня сообщил журналистам, что его подзащитный возместил вменяемый ему ущерб от мошенничества на 5,7 миллиона рублей.

Деньги, по словам юриста, направлены на счет компании «Роснефть». Отметим, что сам Ишаев ранее назвал инкриминируемые ему преступные деяния «абсурдом».

По данным СК РФ, Ишаев в период с 2014 по 2017 год занимал пост вице-президента «Роснефти» и одновременно владел фирмой. С его руки, представительство нефтяной госкорпорации в Хабаровском крае по завышенной стоимости заключало договоры аренды помещений с фирмой Ишаева. В результате мошеннических действий экс-губернатора «Роснефть» понесла убытки на 5,7 млн рублей.