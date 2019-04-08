Самыми пьющими американцами признаны военные

Вашингтон, 8 апреля. Военные в США проводят больше времени за распитием спиртных напитков, чем представители других профессий, об этом сообщает издание Military Times.

Специалисты американской сети лечебных центров Delphi Behavioral Health Group провели исследование и выявили самые пьющие профессии. В рамках исследования были проанализированы данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США с 2013 по 2017 год.

Исследователи выяснили, что американские военные употребляют алкоголь в среднем 130 дней в году. На втором месте в списке самых пьющих профессий оказались шахтеры, они проводят в состоянии алкогольного опьянения 112 дней в году. Третью строчку самых пьющих профессий заняли строители, которые употребляют спиртные напитки 106 дней в году.

Аналитики отмечают, что в среднем американский военный треть своей жизни проводит в нетрезвом состоянии. При этом число дней, в которые употреблялся алкоголь, стабильно растет – с 2014 года по 2017 год число выросло на 34 дня.

При проведении исследования были изучены данные 27 тысяч человек, которые являются представителями 25 самых распространенных профессий. Согласно данным сети лечебных центров, среднестатистический американец употребляет алкоголь 91 день в году.

Ранее группа ученых из Пенсильванского университета обнаружила гены, которые отвечают за пристрастие людей к спиртному. Всего было выявлено 18 генетических комбинаций, однако лишь пять из них приводили как к бытовому пьянству, так и к алкоголизму.