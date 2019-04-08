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Вдова Караченцова хочет сделать памятник на могиле певца в образе графа Резанова

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Вдова Караченцова хочет сделать памятник на могиле певца в образе графа Резанова

Москва, 8 апреля. Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина хочет, чтобы памятник на могиле певца был в образе графа Резанова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Актриса в настоящее время совсем не выезжает из Москвы. Ранее ФАН уже писал о том, что Поргина упала на даче и сломала руку. Перелом был сложный, поэтому пришлось делать операцию. По словам самой актрисы, выздоровление идет хорошо.

«Выздоровление потихонечку идет, — сообщила ФАН Поргина. — Глядишь, и гипс через две недели снимут. Уже зарядку делаю пальчиками, шевелю ими. Работаю».

В настоящее время у вдовы Караченцова много работы по наследию артиста. В четверг у нее состоится встреча с двумя скульпторами, которые привезут не только свои эскизы, но и уже миниатюрные копии памятников, которые они предложат для установления на могиле артиста. Поргина хочет, чтобы ее супруг был запечатлен в образе графа Резанова из рок-оперы «Юнона и Авось», одной из самых известных его театральных ролей.

Кроме того, актриса продолжает работать с архивами Караченцова – фотографиями, альбомами, кино и телевизионными записями. Но как она сама признается, со снимками работать одной рукой не совсем удобно, поэтому с нетерпением ждет, когда снимут гипс.

Врачи утверждают, что заживление идет по графику, а Поргина уверяет: «На мне все быстро заживает».

Вдова Караченцова хочет сделать памятник на могиле певца в образе графа Резанова

Напомним, Караченцов умер после продолжительной борьбы с раком легких 26 октября 2018 года, за день до своего 74-летия.

Автор: Сергей Петров
Источник: Федеральное агентство новостей
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