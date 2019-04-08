«Би-би-си» хотела отвлечь внимание от провала США на Мадагаскаре фейковым «расследованием»

Федеральное агентство новостей опубликовало уже три части расследования об американском вмешательстве в выборы на Мадагаскаре, и британская телерадиовещательная компания «Би-би-си», по всей видимости, попыталась отвлечь внимание общественности от них, наскоро сняв свой низкокачественный фильм на эту тему. Подробности — в материале ФАН.

Делали в спешке

В частности, ФАН удалось раскрыть участие американских военных — Абрахама Джеймса и Мэтью Везерингтона — в информационных спецоперациях, призванных повлиять на исход голосования. Кроме этого, ФАН опубликовало отчет «фабрики троллей», которая была создана при посольстве США на Мадагаскаре и курировалась USAID.

Нами также были обнаружены многочисленные свидетельства об участии американских политтехнологов в организации протестов — с помощью соцсетей и оплаченных провокаторов. Подкупали и кандидатов — американский политтехнолог Уильям Алдерсон общался с кандидатами и передавал им деньги. Иными словами, ФАН обнаружило и раскрыло обширную кампанию по вмешательству США в дела суверенного Мадагаскара.

В качестве ответной меры «Би-би-си», занимающая четко проамериканскую позицию, выпустила «фильм—расследование», которое делалось в спешке и, что называется, «на коленке».

Журналист «Би-би-си» начал со «слухов о вмешательстве, которые появились с приездом русских», а в качестве доказательства этих слухов приводит два фото. На первом группа неизвестных светлокожих людей сидит с ноутбуками за столиком в каком-то кафе в теплой стране. Источником этого фото значится Google.

Мы решили помочь «Би-би-си» и обнаружили в Google еще и китайское вмешательство по запросу «chinese tourists madagascar».

Вторым «доказательством» российского вмешательства британские журналисты назвали снимок с тремя мужчинами, пьющими пиво в другом заведении. Несомненно, употребление пива людьми, кому-то показавшимися похожими на российских политтехнологов, оказало огромное влияние на выборный процесс на Мадагаскаре.

Деньги не получали

Более того, сотрудники «Би-би-си» запутались в показаниях. Малагасийская журналистка говорит, что «русские туристы» прибыли на Мадагаскар в марте, а петербургский корреспондент — что во время выборов, которые начались 7 ноября.

«Есть вероятность, что эти люди были туристами», — сказал петербургский корреспондент «Би-би-си» Андрей Сошников, опасаясь понести ответственность за фейковые новости.

Еще одним «свидетельством» стали слова сотрудников избирательных штабов и двух кандидатов в президенты. Отдельно стоит отметить, что они говорят о деньгах, которые им якобы должны были дать русские, но не дали. Мы предполагаем, что спонсоры «Би-би-си» тоже предложили им деньги, исходя из того, что они озвучивают нужные британскому СМИ тезисы.

Кстати, кандидат в президенты пастор Майол и Оня Расаминана, глава предвыборного штаба премьер-министра Жана Омера Беризики, говорят, что не получали от русских денег, что делает все обвинения во вмешательстве смешными.

Расследование из ничего

Таким образом построено все «расследование» «Би-би-си». Набор бесед с малагасийцами, которые говорят то, что нужно журналистам. Однако за кадром могли остаться и заявления, опровергающие «расследование» BBC, но мы вряд ли это когда-нибудь узнаем.

В конечном итоге, «Би-би-си» попыталась ответить расследованию ФАН слабым фильмом. В противовес реальным документам американской «фабрики троллей», которые есть в распоряжении редакции, — слова безымянных людей с улицы. Фотографии американца, оплачивающего услуги провокатора, которая есть у ФАН, «Би-би-си» противопоставила фото светлокожих людей с ноутбуками в кафе.

Как и полагается ангажированному СМИ, британское издание проигнорировало факт участия американцев в мадагаскарских выборах и попыталось исказить ситуацию, традиционно обвинив во всех смертных грехах русских. Как обычно — абсолютно бездоказательно. Более того, на протяжении всего фильма— «расследования» журналист «Би-би-си» и его собеседники отмечают, что даже в предполагаемых «действиях русских» нет ничего противозаконного.